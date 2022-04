Wat zit er achter het geweld in El Salvador? ‘Wij bepalen hoeveel geweld er is’

San Salvador

‘Ooit waren we het meest gewelddadige land ter wereld, nu staan we niet eens in de top tien.’ Afgelopen november pochte de Salvadoraanse president Nayib Bukele nog dat het geweld in El Salvador sinds zijn aantreden drastisch is verminderd. De cijfers tonen zijn gelijk. Telde het land in 2015 nog twintig moorden per dag, vorig jaar verminderde dat tot vier. De grootste daling vond plaats na 2019, het jaar dat Bukele zijn intrek in de presidentsvilla nam. Als reden voor de dalende geweldscijfers voert Bukele graag zijn veiligheidsbeleid aan.

Een paar maanden na zijn borstklopperij lijkt het tij echter gekeerd. Het laatste weekend van maart was ongekend bloedig voor het Midden-Amerikaanse land. Tussen 25 en 27 maart wer..

