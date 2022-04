Weinig hoop op 1,5 graad opwarming

De kans dat de opwarming van het klimaat beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius lijkt zo goed als verkeken. Alleen als de wereld met veel ambitieuzere plannen komt om de CO 2 -uitstoot te beperken, is het klimaatdoel van Parijs nog haalbaar, concludeert het VN-klimaatpanel IPCC in een rapport dat maandag verscheen.