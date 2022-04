Orbán houdt in Hongarije ruime meerderheid

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft met zijn partij Fidesz opnieuw een tweederde‘supermeerderheid’ in het Hongaarse parlement behaald. De verenigde oppositie leed bij de verkiezingen zondag een verpletterende nederlaag. Oppositieleider Peter Marki-Zay heeft zijn verlies toegegeven.

Boedapest

Orbáns regeringspartij Fidesz behoudt haar tweederdemeerderheid in het parlement. De partij krijgt 135 van de 199 zetels in het parlement, de oppositie haalde slechts 56 zetels en de extreemrechtse partij Mi Hazánk kwam met zeven zetels in het parlement.

Terwijl Orbán zondagavond een juichende menigte toesprak die zijn naam scandeerde, zei hij: ‘We hebben een grote overwinning behaald – een overwinning die zo groot is dat je hem misschien vanaf de maan en zeker vanuit Brussel kunt zien.’

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán maandag gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Hij vertrouwt erop een steviger ‘partnerschap’ met Hongarije te kunnen aangaan ‘ondank..

