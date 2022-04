Robert Dulmers blikt terug op uitzetting uit Oekraïne. ‘Ik doe heus wel aan zelfcensuur’

Voor zover bekend is oorlogsverslaggever Robert Dulmers de eerste journalist van wie Oekraïne de accreditatie heeft ingetrokken. ‘Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb vier rookpluimen in beeld gebracht.’

Chişinǎu

Het is een dag na de uitzetting van Robert Dulmers, oorlogsverslaggever van het Nederlands Dagblad, uit Oekraïne. Hij is eruit gezet omdat hij staatsgeheim zou hebben geopenbaard door foto’s en een video van raketinslagen in Odesa op Twitter te zetten. Het nieuws is opgepikt door talloze media in en buiten Nederland. Dulmers geeft uitleg over enkele vragen die vaak worden gesteld.

Wist je dat het verboden was deze beelden naar buiten te brengen?

‘Nee, dat is ons niet gecommuniceerd. Ik kreeg dit pas te horen van een collega die er ook was en mij de nieuwe regels doorstuurde nadat ik erover op Twitter had gepubliceerd. Het zijn algemene regels die vorige week zijn ingevoerd waarin de bevolking wordt gevraagd, onder dreigin..

