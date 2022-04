Macron belooft sociale rechtvaardigheid

Parijs

De Franse president Emmanuel Macron heeft een week voor het begin van de presidentsverkiezingen meer sociale rechtvaardigheid en koopkrachtsteun beloofd. ‘Ons project voor 2022 is solidariteit en sociale vooruitgang’, zei Macron zaterdag tegen tienduizenden aanhangers tijdens een bijeenkomst in Nanterre,. ‘Franse mensen die werken, moeten niet hun hele salaris besteden aan tanken en winkelen, dat is oneerlijk’, aldus het staatshoofd. Vanaf de zomer moeten werknemers een belastingvrije koopkrachtbonus van maximaal 6000 euro kunnen krijgen, zei Macron, die opgaat voor een tweede termijn. Koopkracht is het belangrijkste thema geworden tijdens de presidentsverkiezingen.

