Noodtoestand in Sri Lanka na protesten over inflatie

Colombo

Een van zijn eerste maatregelen op basis van de noodtoestand is een lockdown van zaterdagavond tot maandagmorgen. De protesten zijn een gevolg van vooral de inflatie die inmiddels rond de 19 procent is. Betogers braken door afzettingen en belaagden de afgelopen dagen ook de ambtswoning van de president. Hij zegt de noodtoestand te hebben uitgeroepen om de orde te herstellen en handhaven. In sociale media is opgeroepen te blijven betogen, met name zondag in de hoofdstad Colombo, maar nu geldt een uitgaansverbod.

Het land lijdt behalve onder de geldontwaarding ook onder tekorten aan energie, voedsel, medicijnen en brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners heeft in twee jaar tijd 70 procent van zijn buitenlandse deviezen zien ‘ver..

