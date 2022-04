ND-oorlogsverslaggever Robert Dulmers opgepakt en Oekraïne uitgezet. ‘Een man zette een pistool tegen mijn hoofd’

De Nederlandse journalist Robert Dulmers is zondagmiddag Oekraïne uitgezet. Hij zou met foto’s van een Russische raketinslag in Odesa staatsgeheimen hebben geopenbaard. Maar de rookpluimen kon iedereen zien.

Odesa

Robert Dulmers (56) hoorde zondagochtend in zijn appartement tegenover de kathedraal in Odesa, een Oekraïense havenstad aan de Zwarte Zee waar vooral Russischtaligen wonen, zes harde knallen. Sinds eind februari doet hij voor het Nederlands Dagblad verslag van de oorlog in Oekraïne. Huisgenoten die bij de luchtmacht werkten, vermoedden dat het om raketinslagen ging. Dulmers reed in tien minuten westelijk naar de olieopslag waar vier raketten doel bleken te hebben getroffen. ‘Alleen de brandweer was er. Ik maakte foto’s op dertig meter afstand en plaatste die op Twitter. Ik deed dat op een spoorwegbrug vanwaar je het beste uitzicht had. Twee burgers hielden me aan en weigerden zich te legitimeren. Ze maakten wel foto’s van mijn auto. Dat is prima want iedereen kent mijn sportwagen met Nederlands kenteken.’ Behalve de foto’s plaatste Dulmers een filmpje op Twitter dat zondagavond al bijna 200.000 keer was bekeken.

De oorlogscorrespondent doet zijn werk met een officiële militaire toestemming. ‘Kort daarop kreeg ik berichten dat ik staatsgeheimen had geopenbaard. Dat bevreemdde me, want juist in Odesa was er geen nieuwe regelgeving. In Mikolajiv wel, daar moesten we ondertekenen dat we behalve militaire zaken ook geen straten, huizen en schuilkelders mochten afbeelden.’

Even na twaalven zondagmiddag kreeg Dulmers bericht dat hij meteen naar zijn auto moest komen. Daar stond een zwarte auto achter. ‘Drie mannen grepen mij vast terwijl ik een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de telefoon had. Toen ik mij los probeerde te worstelen, drukte een van hen een pistool tegen mijn hoofd. Een ander draaide mijn hand op mijn rug. Die draaide ik terug en op dat moment laadde hij zijn pistool door. Ik moest mee, een van hen reed er in mijn auto achteraan. Op het politiebureau zeiden ze dat ze van ‘de geheime dienst’ waren en dat ik persona non grata was verklaard.’ Zijn militaire accreditatie werd afgepakt.

Dulmers werd in een auto naar de Oekraïens-Moldavische grens gebracht, een rit van tegen de zestig kilometer. Zijn eigen auto werd door een politieagent gereden. In het niemandsland tussen de twee landen kreeg hij zijn papieren terug met in zijn paspoort een stempel waar in het Oekraïens opstaat: ‘toegang geweigerd tot Oekraïne tot 2032, getekend 2022’.

oliebrand

Nazar Burhan, Dulmers’ contact bij de lokale overheid, zei dat zelfs Oekraïense journalisten niet meteen na een aanslag foto’s en locaties prijsgeven. Dulmers vindt dat onzin: ‘De rookpluimen waren honderd meter hoog en zwart, dan weet iedereen, ook de Russische oorlogsschepen die de raketten vanaf de Zwarte Zee afvuurden, dat het om oliebrand gaat en dat ze raak schoten.’

Hoewel Dulmers door politiemensen in het niemandsland tussen Oekraïne en Moldavië werd neergezet, weet hij niet wie hem oppakte. Het kan de Oekraïense geheime dienst SBU zijn, maar ook een privé actie betreffen van Gennadi Troechanov, de burgemeester van Odesa. Hij steunde altijd de Russische partijen, maar wisselde onlangs van kleur, zegt Dulmers. Hij poseert met pistolen, heeft zijn eigen legertje en is verwikkeld in veel schimmige zaken. Een interview met Dulmers ging niet door omdat deze slechts drie goed te keuren vragen mocht stellen.

Dulmers is in zijn eigen auto doorgereden naar Roemenië. Hij hoopt dat de regering in Kyiv zijn uitzetting ongedaan maakt en hij weer kan terugkeren naar Oekraïne.

ND-hoofdredacteur: Reden voor protest bij Oekraïense autoriteiten

‘Robert Dulmers werkt voor het Nederlands Dagblad in Oekraïne onder een officiële persaccreditatie die het Oekraïense leger hem begin maart op ons verzoek heeft verstrekt’, zegt hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad. ‘Uit niets blijkt dat hij instructies of door het leger opgelegde beperkingen heeft overtreden, toen hij zondagochtend via Twitter de eerste beelden deelde van vier raketinslagen in een oliedepot bij Odessa. Het feit dat Dulmers vervolgens binnen enkele uren zonder formele motivatie Oekraïne is uitgezet, en ook de gewapende manier waarop dat gebeurde, zijn niet alleen reden voor zorg maar ook voor protest bij de Oekraïense autoriteiten. Vrije en onafhankelijke nieuwsgaring is ook onder oorlogsomstandigheden essentieel voor betrouwbare informatie, en daarmee ook voor de internationale verhoudingen. De Oekraïense president heeft het Nederlandse parlement nog maar enkele dagen geleden rechtstreeks om steun gevraagd. We mogen van hem en zijn regering verwachten dat zij ook de vrije Nederlandse pers toelaten om hun werk goed te doen, en te berichten over het verloop van de strijd. Samen met de NVJ zullen we het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen deze urgente situatie bij de Oekraïense regering onder de aandacht te brengen.’ Het is zorgelijk dat na Rusland ook in Oekraïne journalisten het werk moeilijk wordt gemaakt’, vult algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten aan. ‘Juist in een oorlogsituatie is het belangrijk om als ooggetuige verslag te doen. Het is zeer zorgelijk dat Robert onder dreiging van een geladen pistool het land is uitgejaagd. Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen, maar laat zich zo van zijn slechte kant zien. Wij hebben contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken om de uitzetting te onderzoeken.’ ‘Ik ben blij dat Dulmers veilig in Moldavië zit’, zegt Peter Mollema, directeur communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Wij vinden dat journalisten hun werk moeten kunnen doen, ook in deze omstandigheden. Daarom nemen wij contact op met de autoriteiten in Oekraïne om te horen waarom dit is gebeurd en te zoeken naar een oplossing.’