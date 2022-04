Heroverd deel Oekraïne ligt vol lijken en mijnen, stellen persbureau AFP en president Zelensky

Verbrande trucks in de straten van Irpin.

Kyiv

Volgens het Franse persbureau AFP zijn in een door Oekraïense troepen heroverd dorp twintig lichamen ontdekt; ze lagen op straat, sommige mannen waren geboeid. In Boetsja, net ten noorden van het bevrijde maar totaal verwoeste Irpin, een noordwestelijke voorstad van Kyiv, zouden 280 mensen zijn begraven in massagraven, zei burgemeester Anatoli Fjodoroek tegen AFP.

In het dorp Huta-Mezjyhirska, tien kilometer ten noorden van Irpin, is het lichaam van de Oekraïense fotograaf en documentairemaker Maks Levin gevonden, zei Andriy Jermak namens het Oekraïense Openbaar Ministerie. Levin (40)..

