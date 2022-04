Politie vindt vijf foetussen in huis activiste tegen abortus

De politie van de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft vijf foetussen gevonden in het huis van een antiabortusactiviste, melden Amerikaanse media.

Washington

De activiste, Lauren Handy van de groep Progressive Anti-Abortion Uprising, werd eerder deze week aangeklaagd omdat ze deel zou hebben uitgemaakt van een groep die in oktober 2020 de toegang tot een abortuskliniek blokkeerde.

De politie zegt dat agenten Handy’s huis doorzochten nadat ze een tip over ‘potentieel biologisch gevaarlijk materiaal’ in een woning in Washington hadden ontvangen. De lokale tv-zender WUSA-TV meldde dat het om het huis van Lauren Handy ging.

Volgens WUSA-TV zei Handy tegen een verslaggever dat ‘mensen in paniek zullen raken als ze horen’ wat rechercheurs in haar huis hadden gevonden.

Een lijkschouwer zal de vijf foetussen onderzoeken. Progressive Anti-Abortion Uprising kondigde aan volgende week een p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .