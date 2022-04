Verbod op verwarmd of gekoeld Frans terras

Parijs

Terrassen van cafés of restaurants in Frankrijk mogen niet meer worden verwarmd. Ook koeling met airconditioners gaat in de ban. Dat besluit volgt uit een wet die klimaatverandering moet tegengaan. Ook als groene energie wordt verbruikt, is verwarming in de openbare buitenruimte niet langer toegestaan. Op overtreding staat vanaf 30 juni een boete van maximaal 1500 euro voor individuen en 7500 euro voor bedrijven. Bij herhaling kan dat oplopen tot respectievelijk 3000 en 30.000 euro.

In sommige Franse gemeenten geldt een verbod op terrasverwarmers al. Bars en restaurants met volledig overdekte terrassen mogen nog wel worden verwarmd of gekoeld. Terrassen op eigen terrein vallen niet onder het verbod.

