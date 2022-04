Rusland stoort satellietsysteem navigatie verkeersvliegtuigen

Parijs

Dat zegt een Franse veiligheidstoezichthouder, die benadrukt dat er behoefte is aan betrouwbare alternatieven.

Piloten van luchtvaartmaatschappijen hebben storingen gemeld in regio’s rond de Zwarte Zee, Oost-Finland en de enclave Kaliningrad, aldus Benoit Roturier, hoofd satellietnavigatie bij de Franse burgerluchtvaartautoriteit DGAC.

De storingen lijken te worden veroorzaakt door Russische vrachtwagens met stoorzenders die gewoonlijk worden ingezet om troepen en installaties te beschermen tegen gps-geleide raketten, zei hij. ‘Ik denk niet dat het doel is om in dit stadium de burgerluchtvaart te storen’, zei Roturier in een interview. ‘Dat is bijkomende schade.’

Voor zover bekend hebben zich nog geen gevaarlijke situaties tijde..

