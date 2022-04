Poetin begint met brede steun aan nieuwe fase van het offensief in Oekraïne

Moskou

De oorlog in Oekraïne heeft het aanzien van president Poetin in eigen land versterkt. Dat blijkt uit twee peilingen van deze week. Volgens het onafhankelijke Levada Center, dat als ‘buitenlands agent’ is bestempeld, heeft de president nu de goedkeuring van 83 procent van de ondervraagden. In november 2011, aan het begin van de Russische troepenconcentraties bij Oekraïne, was dat nog 63 procent. Bij de peiling van het door de overheid gecontroleerde VCIOM komt Poetin op 81 procent steun – tegen 63,5 procent in december. De cijfers wijken sterk af van de berichten in vooral westerse media dat door de Russische verliezen in Oekraïne de steun voor Poetin belangrijk zou dalen.

Ook de stelling dat Poetin slecht zou zijn geïnformeerd door ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .