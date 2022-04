De oorlog die al zeven jaar duurt, maar uit de spotlights is verdwenen

Jemen is een grimmige mijlpaal gepasseerd: het Arabische land ging zijn achtste jaar van oorlog in. De humanitaire crisis, volgens de Verenigde Naties een van de grootste ter wereld, speelt zich voornamelijk buiten het zicht van de camera’s af. ‘Het is pijnlijk om te zien dat we in een wereld leven waar mensen worden vergeten.’

Een vluchtelingengezin in een opvangkamp in Marib. Het jongste kind is ondervoed, doordat haar vader niet genoeg eten en melk kan veroorloven. (beeld oxfam / Jehad Al-Nahary)