Boedapest hangt vol met Orbán-posters. Gepolariseerd Hongarije gaat naar de stembus

De Europese Unie zint op strafmaatregelen tegen een corrupte Hongaarse overheid. Is het land echt zo diep weggezakt als wordt beweerd? ‘We zijn extreem verdeeld geraakt. Alleen al over een woord als solidariteit bestaat verschil van mening.’

Links oppositieleider Péter Marki-Zay en rechts de Hongaarse premier Viktor Orbán. De grote reclamezuilen in Boedapest zijn door regeringspartij Fidesz gehuurd om oppositieleider Péter Márki-Zay te beschimpen.

Zonder uitzondering zijn in Boedapest alle grote reclamezuilen beplakt met posters van de regerende Fidesz-partij. Niet alleen om premier Viktor Orbán op het schild te hijsen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van zondag, maar ook om oppositieleider Péter Márki-Zay te beschadigen. Of beter gezegd: vooral om de oppositieleider te beschimpen.

‘Houd Hongarije veilig!’ staat bij een zorgvuldig vormgegeven afbeelding van Orbán. Daaronder een illustratie van een wat vilein kijkende Márki-Zay, inclusief de waarschuwing dat hij een greep zal doen naar de pensioenen. Op een andere zuil wordt de oppositieleider gelinkt aan de laatste socialistische premier van Hongarije, Ferenc Gyurcsány (2004-2009). Hoewel de rechts-conservatieve Márki-Z..

