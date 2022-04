Handelsfeestje wordt een balanceeract: hoe de EU om de tafel gaat met NAVO-basher China

Een productielijn voor luidsprekerboxen in een fabriek in Fuyang City, in het oosten van China. Op vertraging van de economische groei zit China niet te wachten.

Brussel

In plaats van handel en economie, staan de oorlog in Oekraïne en ‘de Russische agressie’ bovenaan de Brusselse agenda. Dat is direct de belangrijkste complicatie voor een gesprek met de Chinese president Xi Jinping en diens premier Li Keqiang: als ‘partner zonder limieten’ van Moskou staat China in een totaal andere rol tegenover de EU dan voorheen. Dit zijn de vier belangrijkste gedaanten.

1. NAVO-basher

In de Chinese staatsmedia leest Peking Europa op meewarige toon de les: jullie laten je een dolk in de rug steken door Washington, terwijl jullie hadden moeten zorgen voor een betere Europese veiligheidsarchitectuur dan het Koude Oorlog-bondgenootschap met ..

