Poetin wil nu toch roebels zien voor gas. Anders gaat de gaskraan dicht

Moskou

De maatregel – een vergelding voor de westerse sancties vanwege de inval in Oekraïne – kan de lidstaten van de Europese Unie in grote problemen brengen. Zij betrekken 40 procent van hun gas uit Rusland. De EU en de G7 verbieden betalingen in roebels omdat die de sancties ondermijnen. De Russische zet kwam als een verrassing omdat de Italiaanse premier Mario Draghi eerder op de dag nog zei dat Poetin hem in een telefoongesprek had verzekerd ‘dat lopende contracten van kracht blijven. Europese bedrijven kunnen blijven betalen in dollars en euro’s’. Internationaal was er donderdag dan ook grote onduidelijkheid.

Buitenlandse kopers van Russisch gas moeten volgens Poetin roebelrekeningen openen bij Russische banken om hiermee vanaf vrijd..

