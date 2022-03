Hongaarse oppositieleider wil Orbán verslaan: ‘Een christen kan niet op hem stemmen’

De Hongaarse oppositieleider Péter Márki-Zay wil zondag premier Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij verslaan. ‘Hij is de premier die de meest corrupte regering in de duizendjarige geschiedenis van Hongarije leidt.’

Boedapest

‘Van bovenaf de trap schoonvegen.’ Dat antwoordde Márki-Zay een maand geleden na een campagnetoespraak toen hem werd gevraagd wat hij gaat doen als hij premier van Hongarije wordt. Volgens de oppositieleider is er één groot probleem dat na twaalf jaar premierschap van Orbán echt aangepakt moet worden: corruptie.

Daarom schoot hij afgelopen zondag op een verkiezingsbijeenkomst in de badplaats Siófok even soepel als fors uit de heup: een christen kan niet stemmen op Orbán. ‘Hij is de premier die de meest corrupte regering in de duizendjarige geschiedenis van Hongarije leidt.’

Het was een duidelijke steek onder water naar de protestantse Orbán, die zich juist profileert als hoeder van de christelijke waarden en normen. Terwijl ..

