Kim versliep zich. En ontsnapte aan de dood

Mykolaiv

‘Sorry, je interviewafspraak met Vitali Kim kan door omstandigheden niet doorgaan’, meldt Helena, de secretaris van de gouverneur van de Oblast Mykolaiv gehaast. ‘Misschien morgen.’

Op dinsdagochtend kwart voor negen sloeg vermoedelijk een Russische kruisraket in op het kantoor van de man die, zoals we in het Nederlands Dagblad precies twee weken geleden al schreven, voor Poetin Target Nummer 2 is. Waar ooit het trappenhuis was, met op iedere verdieping tien, twintig bewapende soldaten: niets. Waar de mahoniehout-betimmerde liften waren, waar secretaresses in en uitliepen: blauwe lucht. De grote granieten deur: een zwartgeblakerd gat. En op de vierde verdieping, Kims kantoor, waar we op de dag af twee weken geleden ..

