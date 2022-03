‘Ik ben neutraal. Odessa is mijn thuis’

De Russisch-talige minderheid in Oekraïne in het gebied rond Odesa houdt zich het liefst gedeist. De herinneringen aan de bloedige Odesa Rellen in 2014 staat de bevolking in het geheugen gegrift. ‘Toen brak bij veel Russisch-taligen brak toen het besef door dat Rusland niet onze vriend was.’