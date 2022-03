In deze update hoor je buitenlandcommentator Jan van Benthem over het opsplitsen van Oekraïne. Wat vinden Zelensky en Poetin van die plannen? Waar zou de grens dan komen te liggen? En is het een reële manier om vrede te krijgen?

