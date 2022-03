Hoe stelt India zich op tegenover de Russische inval?

India heeft zich in de Verenigde Naties net als China bij moties over de Russische inval in Veiligheidsraad en Algemene Vergadering van stemming onthouden en zich niet openlijk van Rusland gedistantieerd. Ook doet India, als enige van de grote pro-westerse landen, niet mee aan de sancties die de westerse landen tegen Rusland hebben ingesteld. Zo blijven Indiase farmaceutische bedrijven gewoon in Rusland actief.

Van oproepen van wereldleiders aan India om zich harder uit te spreken, trekt Delhi zich tot dusver niets aan. Wel roept het Rusland en Oekraïne op de strijd te staken en het pad van de dialoog te bewandelen. India benadru..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .