Biden verwacht lange strijd met ‘slager’ Poetin

Warschau - Kyiv

‘We moeten onder ogen zien dat deze strijd niet in dagen of maanden gewonnen gaat worden.’ Rusland heeft ‘de democratie gewurgd en probeert dat ook in andere landen te doen’, zei Biden. Hij waarschuwde Rusland om geen centimeter op grondgebied van de NAVO te komen.

De oorlog in Oekraïne noemde Biden een ‘strategische mislukking’ voor de Russen. In zijn ogen kan de Russische president Vladimir Poetin niet aan de macht blijven. Bij een bezoek aan Oekraïense vluchtelingen eerder op de dag noemde hij Poetin ‘een slager’. Biden zei niet zeker te zijn dat Rusland een andere strategie heeft in Oekraïne, nadat Moskou had gezegd dat de focus nu volledig ligt op de ‘bevrijding’ van de oostelijke regio Donbas.

