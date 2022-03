Formule 1 gaat na raketaanval ‘gewoon’ door in Saudi-Arabië

De Formule 1-race in Saudi-Arabië gaat zondag gewoon door nadat er vrijdag op tien kilometer van het circuit een raketaanval was.

Max Verstappen in actie in Djedda.

Djedda

De raket werd afgeschoten door Jemenitische Houthi-rebellen, op een olieopslagplaats. Het zorgde voor een hevige brand met veel rook. De autocoureurs reden ondertussen gewoon hun rondjes op het circuit in Djedda. Na de aanval overlegden de teams tot diep in de nacht met de wedstrijdleiding, maar de uitslag was dat de race op zondag door kon gaan.

De olieopslagplaats is in handen van Aramco, een bedrijf dat de Formule 1 voor tientallen miljoenen euro’s per jaar aan sponsorgeld betaalt. Volgens Formule 1-directeur Stefano Domenicali liepen mensen op het circuit ondanks de raketaanval geen gevaar en zei hij op de lokale autoriteiten te vertrouwen voor de veiligheid. De teambazen waren het met hem eens.

