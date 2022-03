Vormt het gebruik van cryptovaluta voor Russen de maas in de sanctiewet?

Maar kan dit betaalmiddel er echt voor zorgen dat de strafmaatregelen niet worden gevoeld in Rusland?

Moskou

Rusland mag door de sancties die tegen het land zijn ingesteld vanwege de oorlog die president Vladimir Poetin is begonnen in Oekraïne niet handelen in dollars en euro’s. Daar had Poetin vorige week wel een oplossing voor: landen die zich ‘onvriendelijk’ tegen de Russen opstellen moeten gas en olie maar in roebels gaan betalen. Landen die zich in Poetins’ ogen wel vriendelijk opstellen hoeven dat niet, zij mogen wat de president betreft ook wel met cryptomunten, zoals bitcoins, betalen.

Dat alleen landen die de Russen gunstig gezind zijn met crypto’s mogen betalen heeft een reden: ook crypto’s vallen onder de sancties die door de Ve..

