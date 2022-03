Zingend en biddend blijft een kleine groepje Joden achter in de Oekraïense stad Uman

In de stad Uman, centraal in Oekraïne, klinkt dag en nacht het luchtalarm. Maar een klein groepje chassidische Joden houdt biddend en zingend stand, rond het graf van hun Rabbi Nachman. ‘Er gaat hier iets groots gebeuren. De Rabbi zal de oorlog tot een einde brengen.’

Uman

‘Shabbat Shalom!’ Een handvol mannen met kolpik (de karakteristieke bonthoed), en in bekishe (de zijden of nylon zwarte jas), de gebedsmantel om de schouders; dat is alles wat er vandaag van de eens bloeiende Chassidische gemeenschap in de Oekraïense stad Uman over is.

In de synagoge bevindt zich de graftombe van rabbijn Nachman van Breslov (1772-1810), de grote mysticus en kleinzoon van de stichter van het Chassidische jodendom, Baal Shem Tov. Een man met zonnebril in talliet-met- schouwdraden werpt extatisch zijn handen in de lucht: Sh’ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eḥad, Hoor; Israël! JHWH (Jahweh), is onze God. JHWH is één.

‘Als iemand naar mijn graf komt, en een pruta, een kleine munt aan de armen schenkt en hij de tien p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .