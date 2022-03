EU-landen doorbreken taboe en kiezen voor gezamenlijke gasinkoop

Brussel

De regeringsleiders gingen daar vrijdagavond mee akkoord na een verhit debat over het beteugelen van de oplopende energierekeningen. Ze dragen daarmee de zorg voor de nationale energievoorziening deels over aan Brussel. Tot voor kort was een dergelijke soevereiniteitsoverdracht onbespreekbaar, maar de exploderende gasprijzen en pijnlijke afhankelijkheid van Russisch gas maken dat de leiders deze stap nu wel zetten. Onder sterke druk van zuidelijke landen stemden de leiders ermee in dat de Europese Commissie met spoed onderzoekt of een maximumprijs voor gas mogelijk is, mits die de Europese energiemarkt niet ontregelt.

Een eerste voorbeeld van de gezamenlijke gasinkoop op vrijwillige basis - eerder deze week voorgesteld door d..

