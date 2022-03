Serviërs steunen hun grote broer Rusland, maar waarom eigenlijk?

Wie rondloopt in Belgrado hoeft niet ver te zoeken: in Servië is openlijke steun voor Vladimir Poetin na zijn invasie van Oekraïne. Maar het is geen blinde liefde. De herinnering aan NAVO-bommen en sancties doet Serviërs naar de Russische kant neigen. ‘Hij is de enige die de NAVO in elkaar kan slaan.’