Franse moslims moeten kiezen tussen kwaden bij verkiezingen

Moslims hebben weinig te verwachten van de Franse presidentsverkiezingen. Zittend president Emmanuel Macron ligt van alle kanshebbers het meest in het politieke midden. En het is juist zijn regering die de laatste jaren harde wetten en maatregelen invoerde tegen moskeeën en islamitische organisaties.

De Franse regering kiest een heilloze weg, vindt Olivier Roy. De Franse politiek wetenschapper is wereldwijd een invloedrijk deskundige als het gaat om de radicale islam. Macrons beleid helpt niet om jihadisme te bestrijden of aanslagen te voorkomen, stelt hij in reactie op vragen van deze krant.

Ook Ellen van de Bovenkamp, islamwetenschapper aan de Universiteit Utrecht, kijkt kritisch naar de ontwikkelingen in Frankrijk. Ze wijst op recent nieuws over een moskee in Pessac, nabij Bordeaux, die voor een halfjaar is gesloten. In preken zou men daar aanslagen goedkeuren. ‘Volgens de moskee zijn deze uitlatingen door derden gedaan op haar Facebookpagina.’ Woensdag draaide de Franse rechter de sluiting terug.

Van de Bovenkamp ziet meer voorbeel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .