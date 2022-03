Het zal jaren en honderden miljarden vergen om de nucleaire dictaturen te weerstaan

Drie topbijeenkomsten waren er in Brussel. Maar hoe stevig de taal ook was, echte directe antwoorden zijn er niet. Want na jaren de dictaturen in Moskou en Peking laten wegkomen met leugens in ruil voor winstgevende handel zal het ook jaren kosten om ze het hoofd te bieden.

De NAVO-top, deze donderdag in Brussel, heeft een heldere boodschap aan het Kremlin gestuurd. Het Russische staatspersbureau Tass herhaalde dan ook de duidelijke woorden van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg: ‘De NAVO zal géén troepen naar Oekraïne sturen.’ Geen no-flyzone. Geen veilige gebieden. Geen humanitaire evacuatievluchten. Oekraïne moet het zelf uitvechten met Rusland – zij het met vrij massale westerse wapenleveranties.

De drie toppen in twee dagen tijd – de NAVO, de G7 en de EU – geven aan hoe lastig het is een jarenlang ontspoorde en in oorlog ontaard conflict op te lossen. Dit is geen proces zoals we dat in het Westen gewend zijn: een probleem, een topbespreking, een besluit tot maatregelen en weer verder met het norm..

