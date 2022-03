Russische kruisraketten haperen aan de lopende band, volgens Amerika

Een deel van de hightechwapens die Rusland inzet in Oekraïne, heeft volgens de VS problemen. De lancering van kruisraketten en andere precisiewapens mislukt, ze exploderen niet of raken hun doel niet. Van sommige wapens weigert zelfs zo’n 60 procent dienst.

Kyiv - Washington

Dat de Oekraïense luchtmacht na een maand oorlog nog altijd niet is vernietigd of lamgelegd, komt mogelijk deels door de Russische problemen met kruisraketten en andere precisiewapens. De luchtmachtbases werden in de eerste dagen van de invasie volop doelwit van precisiewapens, zoals de Kalibr-kruisraket die vanaf marineschepen in de Zwarte Zee wordt afgevuurd.

Het is niet de eerste keer dat Russische problemen met hun hightechwapens aan het licht komen tijdens een oorlog. In 2015, toen Moskou voor het eerst op grote schaal precisiewapens inzette in Syrië, mislukte ook de lancering van een deel van de kruisraketten of haalden ze hun doel niet. Opvallend is nu echter het hoge mislukkingscijfer van zo’n 60 procent bij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .