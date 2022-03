Mihály Hardy leidt de enige onafhankelijke Hongaarse radiozender: ‘De regering controleert alles’

Boedapest

Een zwaar, zwart gietijzeren hek markeert de ingang van het vooroorlogse pand waarin Klubrádió is gevestigd. De ingang is wat schemerig en de gangen hebben klassieke, hoge plafonds. Het interieur is sober, evenals de aankleding van de veelal kleine studioruimtes. Het is duidelijk: hier wordt niet met geld gesmeten.

‘Onze middelen zijn inderdaad beperkt’, zegt hoofdredacteur Mihály Hardy.

Twintig jaar geleden begon de nieuwszender met uitzenden in Boedapest en omgeving. Nadat de rechts-nationalistische Fidesz in 2010 de verkiezingen won en Viktor Orbán premier werd, begonnen de problemen voor de zender die zonder terughoudendheid bijvoorbeeld rapporten bespreekt over corruptie in regeringskringen.

‘We werden verliesgevend’, vertelt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .