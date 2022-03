Loopt oorlog Oekraïne uit op een patstelling?

Na een maand vechten klinkt steeds meer de vraag of de oorlog in Oekraïne uitloopt op een patstelling. Zeker nu het Oekraïense leger rond Kyiv in het offensief is gegaan om de Russische omsingeling en inname van de hoofdstad te frustreren.

Als Vladimir Poetin een blik zou werpen op de oorlogskaarten van het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank die zijn invasie in Oekraïne nauwgezet bijhoudt, dan zou het de Russische president niet tevreden stellen. Zeker, flinke stukken van Oekraïne in het noorden, oosten en zuiden zijn mooi roze gekleurd: ingenomen door de Russen. Maar op dag 29 van de invasie, een oorlog die Poetin in een aantal dagen met een blitzkrieg dacht te beslechten, heeft Moskou nog geen enkele grote stad veroverd. De Russische generaals moeten zelfs toezien hoe het veel kleinere Oekraïense leger dezer dagen in het offensief is gegaan bij Kyiv, de grootste strategische prijs van de invasiemacht.

