De NAVO toont eenheid, terwijl ‘Oekraïne wacht’

Het Westen heeft donderdag in Brussel eendracht getoond, maar het vertoon klonk hol na president Zelensky’s noodkreet over de vernietiging van zijn land, zijn steden en zijn volk.

Groepsfoto bij de extra NAVO-top over Oekraïne. Op de eerste rij, vierde van links, NAVO-chef Jens Stoltenberg, te midden van de dertig staatshoofden en regeringsleiders (en de Duitse NAVO-ambassadeur, bondskanselier Scholz was verlaat).

Het was de dag dat de verzamelde topdiplomaten van de westerse wereld, in glanzende donkerblauwe kostuums en blinkende mantelpakjes, in Brussel bijeenkwamen om hun eenheid en vastberadenheid te tonen in het aangezicht van president Vladimir Poetins agressie. En dat deden ze.

Maar het was de in legergroen gestoken president Zelensky die ze via een videoverbinding bij de kraag greep en ze met de neus in het mengsel van bloed en modder van het slagveld drukte. De plekken waar, een maand sinds het uitbreken van de oorlog, Oekraïners gedwongen zijn hun doden in greppels of achtertuinen te begraven. Het toneel van onmenselijke taferelen die Europa, zo zei Zelensky, niet heeft gekend sinds de Tweede Wereldoorlog.

Zelensky worstelt met nijp..

