VS en EU gaan samenwerken om de sancties tegen Rusland waterdicht te maken

De Verenigde Staten en de EU gaan samenwerken om te zorgen dat de sancties tegen Rusland niet ontweken kunnen worden. Dat is afgesproken toen de Amerikaanse president Joe Biden donderdagavond aanschoof bij de Europese Commissie. Maar van nieuwe strafmaatregelen is voorlopig nog geen sprake.

Brussel

De Europese Commissie en de Verenigde Staten slaan de handen ineen om ontwijken van de sancties tegen Rusland tegen te gaan. Commissievoorzitter Von der Leyen en president Biden spraken donderdagavond af om de export van goederen naar Rusland beter te controleren, aanvullende sancties te treffen tegen Poetin-getrouwen en het verbond op banktransacties met Rusland strikter te handhaven.

Biden schoof donderdagavond aan bij de vergadering van de Europese regeringsleiders in Brussel, nadat hij eerst de toppen van de NAVO en de belangrijkste industrielanden G7 had bezocht. De EU is bereid om snel nieuwe sancties op te leggen als de situatie daarom vraagt, aldus de ontwerp-slotverklaring. Tijdens de top zelf, die tot vrijdag duurt, zulle..

