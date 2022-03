De eerste Madam Secretary hield zich staande in een mannenwereld toen dat nog zeldzaam was

De woensdag overleden Madeleine Albright liet haar sporen na in parlementen en op ambassades over heel de wereld. Ze zal worden herinnerd als een feministische icoon die voor internationale samenwerking pleitte en de wereld waarschuwde voor fascisten.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright spreekt tijdens de Democratic National Convention in 2016.

In de laatste tweet die Madeleine Albright de wereld in stuurde, kwam alles terug waar ze zich haar levenlang voor sterk had gemaakt. ‘Van Kabul tot aan Kyiv staan vrouwen en meisjes aan de frontlinie van de strijd voor vrijheid en waardigheid’, schreef ze op 8 maart, Internationale Vrouwendag. ‘Mijn hart ligt bij zij die vechten voor een vrediger en eerlijker toekomst.’

Vrede, vrijheid en vrouwenrechten. Deze drie waarden bepaalden de koers van Albright, die woensdag op 84-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Als eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, aangesteld door president Bill Clinton, laat ze wereldwijd sporen na in de politiek, maar ook in de hoofden van veel vrouwen.

feministisch i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .