Waar en waarom het nu echt is mis gegaan met Poetin

Moskou - Brussel

De speciale operatie van Rusland in Oekraïne ‘gaat strikt overeenkomstig de plannen en de doelen die van tevoren zijn vastgesteld’. Dat was de boodschap van Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov, dinsdagavond laat in een interview met CNN en pal voor het vertrek van president Biden naar de NAVO-top in Brussel. Daar proberen de regeringsleiders van de NAVO-landen een antwoord te vinden op de Russische invasie en verwoestingen in Oekraïne.

Die zullen nog verder gaan, liet Peskov doorschemeren. Niet alle gestelde doelen zijn al bereikt, citeert TASS hem. En hij legde nog wat op tafel: de nucleaire dreiging van Poetin is niet afgenomen. Peskov weigerde de inzet van nucleaire wapens uit te sluiten in een situatie die Moskou a..

