Spanje behandelt corona als griep: bij lichte klachten geen thuisisolatie na positieve test

Spanje zet een reuzenstap richting het officieel voorbij verklaren van de coronacrisis. Wie positief test op het coronavirus maar geen of slechts lichte klachten heeft, hoeft voortaan niet meer in thuisisolatie.

Protest in Barcelona tegen de coronamaatregelen in januari.

Madrid

Met de versoepeling, die volgende week maandag zal ingaan, verdwijnt het meest in het oog springende verschil tussen de bestrijding van het coronavirus en de griep. Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid is dat mogelijk nu de ‘acute fase’ van de pandemie achter de rug is. Besmette personen krijgen wel het advies om een mondkapje te dragen en contact met kwetsbare personen te vermijden.

Een uitzondering geldt voor zorginstellingen, die een besmet persoon ook straks kunnen isoleren om kwetsbare cliënten te beschermen. Met de nieuwste koerswijziging gaat de Spaanse regering verder dan Nederland. Dat liet woensdag weliswaar de meeste coronamaatregelen vervallen, maar hanteert nog wel een advies voor thuisisolatie na ee..

