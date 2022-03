Moldavië helpt Oekraïense vluchtelingen, maar is zelf ook bang. ‘Wij moeten het ook doen zonder NAVO of EU’

Terwijl Oekraïense vluchtelingen met honderdduizenden tegelijk een onderkomen in Moldavië zoeken, vragen inwoners van dat land zich af of zij Poetins volgende doelwit zijn. ‘Iedereen is zich ervan bewust dat Moldavië veel overeenkomsten met Oekraïne vertoont.’

Chisinau

In de vroege morgen van 24 februari was Anastasia Tcaci haar baby aan het voeden in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, toen ze schrok van het geluid van bommen of beschietingen. ‘In ons buurland Oekraïne was die dag de oorlog uitgebroken, maar dit klonk veel dichterbij’, vertelt ze vanuit haar woonplaats. ‘Sommigen zeggen dat het gebeurde in Transnistrië, wat slechts 45 kilometer verderop ligt. Maar of dat echt zo is?’

De gevolgen die Moldavië van de Russische invasie in zijn buurland ondervindt, zijn groot. Het kleine landje met slechts 2,5 miljoen inwoners, een van de armste landen van Europa, ving de afgelopen weken meer dan 360.000 Oekraïense vluchtelingen op. Ongeveer een derde daarvan blijft in het land, de rest reist na v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .