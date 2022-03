Hoogleraar Oorlog Studies: Verlies van Russische soldaten en materieel loopt de spuigaten uit

Rusland gebruikt middeleeuwse tactieken om steden als Marioepol en Kyiv te veroveren, zegt Frans Osinga. De hoogleraar Oorlog Studies aan de Universiteit Leiden vertelt over de stand van zaken in de oorlog in Oekraïne.

De Oekraïense havenstad Marioepol wordt al dagen gebombardeerd en er wordt hevig gevochten. Wat is daar de situatie op het moment?

‘De voedselvoorraad dreigt op te raken en de humanitaire situatie is ondraaglijk. De stad wordt zwaar verdedigd en daarom is de Russische oplossing nu om Marioepol op middeleeuwse wijze te belegeren en te beschieten. Die belegering doen de Russen in de hoop dat het leven zo ondraaglijk wordt voor Oekraïense soldaten en burgers dat de stad uiteindelijk zal capituleren. Dergelijke tactieken hebben zich volgens Rusland eerder bewezen in Grozny, de hoofdstad van deelrepubliek Tsjetsjenië en in Syrië. Aan de andere kant: in de Russische krijgsgeschiedenis zie je ook dat een stad als Stalingrad in de Tweed..

