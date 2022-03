Rutte: Polen verdient steun bij opvang vluchtelingen

Premier Rutte bracht maandag een bezoek aan Polen en Litouwen. Het is zaak om eenheid te bewaren in Europa, ook al was de relatie met Polen de afgelopen maanden niet altijd even goed. ‘We moeten schouder aan schouder staan.’ Ook hoorde Rutte hoe nijpend de vluchtelingencrisis in de Poolse hoofdstad is.

Warschau

‘Jullie zijn het gezicht van fatsoen’, steekt premier Mark Rutte de burgemeester van Warschau nog een hart onder de riem, voor hij vertrekt. Beide mannen hebben net een bezoek gebracht aan een vluchtelingenopvang in een sporthal in het zuiden van Warschau. ‘Krankzinnig’, zegt Rutte tegen Rafał Trzaskowski als de burgemeester uitlegt hoe zijn stad in twee weken tijd met 15 procent is gegroeid door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Ze staan op een tribune in de sporthal en kijken uit op een geïmproviseerde slaapzaal. Een vrouw laat haar hondje uit tussen de bedden.

De vluchtelingencrisis was slechts één van de vele thema’s die Rutte maandag besprak met zijn collega’s in het oosten van Europa. In Litouwen ontmoette hij de presid..

