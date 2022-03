Passagiersvliegtuig crasht in China

Een passagiersvliegtuig met 132 inzittenden is maandag neergestort in het zuiden van China. Reddingswerkers op de rampplek hebben volgens de staatskrant The People’s Daily geen aanwijzingen gevonden dat er nog mensen in leven zijn. De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou. Het toestel stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. Daar ontstond een grote brand. De Chinese luchtvaartautoriteiten hebben de crash bevestigd na berichtgeving van Chinese staatsmedia. Wat de toedracht van de crash was, is niet bekend. Het gaat om vlucht MU5735.