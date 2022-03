In allerijl pakt Oekraïne zijn cultureel erfgoed in

Kyiv

Het is een schrikbeeld voor zowel Oekraïners als Russen nu de slag om Kyiv echt lijkt begonnen: een al dan niet afgezwaaide raket die de gouden koepels van de elfde-eeuwse Sint-Sofiakathedraal of de barokke gevels van het eerbiedwaardige Holenklooster tot gruis verpulvert. Het cultureel erfgoed van Oekraïne, ten dele heilig voor Oekraïners én Russen, ligt sinds de inval ook in de vuurlinie.

De eerste alarmerende berichten over bedreigd erfgoed doken te midden van alle verhalen over het menselijk oorlogsleed al snel na de inval op. Journalisten beschreven hoe in de cultuurstad Lviv vrijwilligers standbeelden en fonteinen verstevigden met zandzakken en in allerijl duizenden kunstwerken uit museum Andrej Sheptytsky wegbrachten, waaronder..

