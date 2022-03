Londen aarzelend op roebeljacht

Het duurt nog geen minuut eer een beveiliger verschijnt. ‘Jullie staan op verboden terrein’, zegt hij met een dreigende stem. In de verte achter hem is de poort zichtbaar naar St George’s Hill, het Beverly Hills van Engeland, waar een kwart van de populatie zou bestaan uit rijke Russen, onder wie naar verluidt de twee dochters van Vladimir Poetin. Over hun privacy en veiligheid hoeven ze zich geen zorgen te maken. Alle inritten hebben slagbomen en de enige honden die hier worden uitgelaten, zijn waakhonden.

Londen

Londen en de omliggende graafschappen staan al jaren bekend als toevluchtsoord voor Russische oligarchen. De voordelen van het Engelse leven zijn talrijk: excellent onderwijs voor de kinderen, een vriendelijk investeringsklimaat en volop gelegenheid om geld uit te geven, plus de traditionele voordelen: taal, tijdzone en topadvocaten. Geen wonder dat Londen de bijnaam Londongrad heeft gekregen, of de London Laundromat, Londen de witwasmachine.

Door Poetins oorlog in Oekraïne is er onrust ontstaan in het anglo-russische paradijs. ‘Eindelijk worden ze wakker in de meest corrupte plek ter wereld’, zegt Roman Borisovitsj. ‘Hier zit meer vuil geld per vierkante meter dan waar ook.’ Al jaren organiseert de uit Rusland gevluchte anticorrupt..

