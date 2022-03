Passagiersvliegtuig met 132 inzittenden neergestort in Guangxi, China

Een Chinese lijnvlucht is met 132 inzittenden neergestort in een berggebied in de zuidwestelijke provincie Guangxi. Dat hebben de Chinese luchtvaartautoriteiten bekend gemaakt.

De Boeing 737-800 van luchtvaartmaatschappij China Eastern was onderweg van de Yunnanese provinciehoofdstad Kunming naar de industriële metropool Guangzhou, toen de vlucht rond 14.20 plaatselijke tijd van de radar verdween. Het vliegtuig zou plotseling snelheid hebben verloren, waarop het toestel aan een duikvlucht begon. De oorzaak is nog onbekend, maar het zicht zou beperkt kunnen zijn geweest door laaghangende bewolking en zware regenval.

Reddingswerkers zijn inmiddels aangekomen bij de heuvel in de buurt van het stadje Wuzhou, waar vlucht MU5735 is neergekomen. De brandweer meldde tegen lokale media dat het vliegtuig uiteen is gevallen en dat bomen in de omgeving in brand zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .