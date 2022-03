Doden in België door auto die groep inrijdt

Strépy-Bracquegnies

In België zijn zes doden gevallen doordat een auto inreed op een groep carnavalsvierders. De aanrijding was zondagochtend in Strépy-Bracquegnies, een dorp in Wallonië. Het parket bevestigde ‘s avonds dat de bestuurder van de wagen met zijn neef op weg was naar huis na een bezoek aan een dancing. Er wordt nog onderzocht of zij onder invloed waren van drank of drugs. Volgens mediaberichten was een eerste test positief. De twee, allebei begin 30, zijn aangehouden op verdenking van doodslag. Voor het ongeluk hadden ze nog een andere passagier thuis afgezet. Burgemeester Jacques Gobert sprak van een ‘catastrofe’ in zijn gemeente.

