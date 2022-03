Marioepol steeds heviger onder Russisch vuur

Russische troepen zijn dit weekeinde dieper doorgedrongen in de omsingelde Oekraïense havenstad Marioepol. Volgens persbureau AP, dat nog steeds eigen mensen in de stad heeft, woeden er felle straatgevechten in de grotendeels kapotgeschoten stad, en wordt om elk woonblok zwaar gevochten.

Marioepol

Tussen de gevechten door slaagden zaterdag ruim vierduizend mensen erin Marioepol via een ‘humanitaire corridor’ te ontvluchten. De afgelopen weken zouden in totaal zo’n veertigduizend mensen de omsingelde stad hebben verlaten, amper 10 procent van de bevolking. Dat zou betekenen dat nog rond 400.000 mensen in schuilkelders onder kapotgeschoten gebouwen zitten, verstoken van voedsel, water, medicijnen, stroom en telefoon.

Zaterdag en zondag werden uit zeven belegerde plaatsen in Oekraïne in totaal zesduizend mensen geëvacueerd, waaronder de vierduizend uit Marioepol. Zij mochten vertrekken via de ‘veilige’ corridors die zelden veilig blijken omdat ze onder vuur komen te liggen. In heel Oekraïne zijn daarom tot en met zaterdag pas..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .