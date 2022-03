Langstzittend lid van Congres VS overleden

Washington

De Republikein Don Young, die al sinds 1973 in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zat en daarmee het langstzittende lid was, is overleden. Volgens zijn kantoor is het 88-jarige Congreslid gestorven toen hij op weg was naar Alaska, de staat die hij vertegenwoordigde. Volgens The Anchorage Daily News verloor Young het bewustzijn tijdens een vlucht van Los Angeles naar Seattle en kon hij niet meer worden gereanimeerd. ‘Zijn fel onafhankelijke stem voor Alaska en unieke humor en karakter zullen worden gemist’, meldde Democratisch Congreslid Dean Phillips op Twitter.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .