Telegram-app populair door oorlog Oekraïne

Berichtenapp Telegram heeft flink aan populariteit gewonnen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Op de dienst zijn veel berichten over de oorlog te vinden. Sinds begin dit jaar is de berichtendienst meer dan 150 miljoen keer gedownload, meldt Telegram. Rusland heeft de toegang tot Facebook, Instagram en Twitter geblokkeerd, waardoor de Russen weinig toegang meer hebben tot sociale media.

Moskou

In januari 2021 had Telegram ongeveer een half miljard actieve gebruikers, aldus het bedrijf. Afgelopen jaar werd de dienst ook populairder na een rapport van journalistiek onderzoeksplatform ProPublica, waaruit bleek dat speciale teams van Facebook berichten die verstuurd worden via WhatsApp, een dochteronderneming van Facebook-moeder Meta, in de gaten zouden houden. Facebook zei dit niet te doen. Telegram profiteert volgens kenners ook van de beeldvorming rondom het bedrijf. Dat werd opgericht door de twee Russische broers Pavel en Nikolai Durov, die in 2014 Rusland verlieten. Het bedrijf wordt nu vanuit Dubai gerund.

