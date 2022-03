Oud-presidenten VS naar Oekraïense kerk

Chicago

Twee voormalige Amerikaanse presidenten, Democraat Bill Clinton en Republikein George W. Bush, hebben vrijdag een Oekraïense kerk in Chicago bezocht. Ze toonden zo hun steun aan Oekraïne. De twee mannen, die blauwe en gele linten droegen in de kleuren van Oekraïne, legden boeketten met zonnebloemen (de nationale bloem van het land) voor de katholieke kerk voordat ze een moment namen om te mediteren. Het initiatief was bedoeld om ‘solidariteit met de bevolking van Oekraïne’ te tonen, zo maakte een video duidelijk van hun bezoek die is gepubliceerd op sociale media.

