‘Hongaars volk helpt, Orbán niet’

Boedapest

De stank is enorm in de aankomsthal van station Keleti. De lucht van zweet en ongewassen lijven is overal aanwezig. Volwassenen, kinderen en huisdieren lijken richtingloos door elkaar te krioelen. De hal, waar het licht binnenvalt door de boogramen van het spoorwegmonument uit de negentiende eeuw, is overvol.

‘Ja, het is extreem druk’, erkent Réka Flórián-Matiz. Ze houdt in de aankomsthal een kartonnen bord omhoog met daarop de simpele, maar doeltreffende tekst Can I help you? Hoe bedrijvig het deze middag ook is, ‘s nachts is het soms nog drukker, weet Flórián-Matiz. ‘De dienstregeling vanaf de Hongaars-Oekraïense grens naar Boedapest is heel onregelmatig.’

Flórián-Matiz doet wat talloze collega-vrijwilligers in de hal van het gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .